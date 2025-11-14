Cris Abrego sarà per il secondo mandato consecutivo il presidente della Television Academy. È stata la stessa organizzazione ad annunciare la rielezione. Abrego era l’unico candidato ed è stato riconfermato nel suo ruolo. L’incarico partirà dal primo gennaio 2026. La TV Academy, ente che organizza ogni anno gli Emmy Awards, ha anche eletto i nuovi membri del cda. Resteranno in carica fino a fine 2027. Si tratta di Jacob Fenton, che sarà vicepresidente, Jo DiSante, Megan Chao e Tony Carey. Abrego: «Television Academy ha ruolo fondamentale». Abrego dopo la nomina ha dichiarato: «Sono onorato di continuare a ricoprire questo ruolo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cris Abrego rieletto presidente della Television Academy