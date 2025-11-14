Consultori l' allarme di Avs | In nove anni la Liguria ne ha persi 30

“In nove anni la Liguria ha perso 30 consultori familiari”: questo l'allarme lanciato da Avs durante un convegno venerdì pomeriggio a Music For Peace. Presenti Donatella Albini, responsabile nazionale Sanità di Sinistra Italiana-Avs, Selena Candia, consigliera regionale Avs, Sandra Morano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Consultorio di Cariati senza ostetrica! Il NurSind lancia l’allarme e chiede un intervento immediato dell’ASP per ristabilire un servizio essenziale per le donne e le famiglie ? L’assenza di personale mette a rischio la continuità assistenziale e i diritti alla sa - facebook.com Vai su Facebook

Consultori, l'allarme di Avs: "In nove anni la Liguria ne ha persi 30" - Il convegno di Alleanza Verdi Sinistra sui consultori venerdì pomeriggio a Music for Peace: "I consultori liguri sono allo stremo: la carenza di personale è ormai strutturale e rischia di comprometter ... Scrive genovatoday.it

Allarme di Avs sui consultori: “La Liguria ne ha persi 30 in nove anni, la riforma li indebolirà” - Appuntamento a Music for Peace con il convegno “Consultori, 50 anni dopo”, organizzato da Sinistra Italiana – Alleanza Verdi Sinistra. Riporta msn.com

Consultori in Italia: più responsabilità con meno fondi, ma sono (ancora) necessari - Già nel 2019 la Cgil Funzione Pubblica lanciava l’allarme, denunciando la chiusura di ben 244 sedi dal 2009. Segnala dilei.it