Consenso libero e attuale la svolta storica sul reato di violenza sessuale che ha messo d’accordo Fdi e Pd | avanti anche in Europa

Camera dei Deputati italiana e Parlamento europeo stanno convergendo sulla Convenzione di Istanbul. È necessario riformare il concetto del reato di stupro. La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha approvato, all’unanimità, un emendamento che riscrive l’articolo 609 bis del codice penale introducendo il concetto di “consenso libero e attuale” come presupposto essenziale per escludere la violenza sessuale. – Notizie.com Le relatrici del provvedimento sono Carolina Varchi di Fratelli d’Italia e Michela Di Biase del Partito democratico. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - “Consenso libero e attuale”, la svolta storica sul reato di violenza sessuale che ha messo d’accordo Fdi e Pd: avanti anche in Europa

