Condannato in Germania per violenza sessuale e lesioni | no all' estradizione di un 25enne
La seconda sezione penale della Corte d’appello di Palermo ha negato l’estradizione in Germania di un venticinquenne di Palma di Montechiaro, condannato a tre anni di reclusione per violenza sessuale e lesioni personali. La pena dovrà essere eseguita in Italia."Violenza sessuale, lesioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Era ricercato in Germania per violenza sessuale, no all’estradizione di un palmese - La Corte di appello ha negato l’estradizione scarcerando l’agrigentino avviando così un nuovo iter giudiziario ... Si legge su grandangoloagrigento.it