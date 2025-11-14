Condannato in Germania per violenza sessuale e lesioni | no all' estradizione di un 25enne

Agrigentonotizie.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda sezione penale della Corte d’appello di Palermo ha negato l’estradizione in Germania di un venticinquenne di Palma di Montechiaro, condannato a tre anni di reclusione per violenza sessuale e lesioni personali. La pena dovrà essere eseguita in Italia."Violenza sessuale, lesioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

condannato germania violenza sessualeEra ricercato in Germania per violenza sessuale, no all’estradizione di un palmese - La Corte di appello ha negato l’estradizione scarcerando l’agrigentino avviando così un nuovo iter giudiziario ... Si legge su grandangoloagrigento.it

