Condannato a 15 anni per la morte di Maria Campai | Volevo scoprire cosa si prova a uccidere l’ho fatto con una mossa di wrestling

È stato condannato con rito abbreviato a 15 anni e 8 mesi il diciannovenne di Viadana che il settembre del 2024, quando ancora era minorenne, uccise con violenza Maria Campai, una 42enne di origini romene residente a Parma che aveva conosciuto su un sito di incontri online. Le indagini avevano portato al fermo del giovane poco dopo il ritrovamento del corpo della donna, nel giardino di una villa disabitata.

