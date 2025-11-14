Come Taylor Sheridan ha generato oltre 100 milioni di dollari di fatturato per paramount

performance finanziaria delle serie televisive di taylor sheridan per paramount. Le produzioni di Taylor Sheridan hanno registrato un impatto economico rilevante per Paramount. Secondo un rapporto recente, le serie televisive create dal famoso autore hanno generato un guadagno di almeno 900 milioni di dollari a partire dal 2021, contribuendo in modo significativo alla crescita della piattaforma di streaming della compagnia. ricavi derivanti dalle serie e i titoli di maggior successo. Le serie più redditizie di Sheridan sono Mayor of Kingstown e Tulsa King, che hanno rispettivamente portato a Paramount ricavi di 147,8 milioni e 146,3 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Come Taylor Sheridan ha generato oltre 100 milioni di dollari di fatturato per paramount

Approfondisci con queste news

Taylor Sheridan lascia #Paramountplus Taylor Sheridan il creatore di #Yellowstone e dei suoi spinoff, di #TulsaKing, #Lioness e #Landman, lascia Paramount per NBCUniversal . Sheridan creerà serie film per il gruppo NBCUniversa, l'accordo partirà uffici - facebook.com Vai su Facebook

Yellowstone, svelato uno spin-off segreto di Taylor Sheridan: tutte le novità su Rio Palo - off segreto di Yellowstone sarà girato a Ferris, Texas, e introdurrà personaggi e storie inedite che arricchiranno il celebre franchise televisivo di Taylor Sheridan. Lo riporta movieplayer.it

Yellowstone: Harrison Ford rimarrà nell'universo di Taylor Sheridan dopo 1923? - La star di Indiana Jones ha parlato del suo futuro nella saga western di Taylor Sheridan e della possibilità di continuare nel franchise Harrison Ford ha trascorso il suo 4 maggio celebrando non Star ... Riporta movieplayer.it

Fast, Sam Claflin nel film di Taylor Sheridan: "È molto diverso da tutto ciò che ho fatto finora" - Sam Claflin è felice di lavorare con Taylor Sheridan in Fast e ha confessato che il ruolo ottenuto è diverso da tutto ciò che ha fatto finora. Segnala comingsoon.it