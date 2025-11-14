Come procede il mercato immobiliare nel Padovano? La situazione in città e in provincia

Padovaoggi.it | 14 nov 2025

«A Padova, nel primo semestre del 2025, le quotazioni immobiliari sono cresciute del 2,7%»: ad affermarlo Aurelio Fregonese Bertin, pluriaffiliato Tecnocasa, nel corso dell'evento organizzato dal gruppo per fare il punto sul mercato immobiliare a Padova e provincia.  Nel primo semestre del 2025 è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

