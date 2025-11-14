Come procede il mercato immobiliare nel Padovano? La situazione in città e in provincia
«A Padova, nel primo semestre del 2025, le quotazioni immobiliari sono cresciute del 2,7%»: ad affermarlo Aurelio Fregonese Bertin, pluriaffiliato Tecnocasa, nel corso dell'evento organizzato dal gruppo per fare il punto sul mercato immobiliare a Padova e provincia. Nel primo semestre del 2025 è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Come procede l’economia italiana? Dai nuovi dati Istat - Istituto Nazionale di Statistica emerge un quadro complesso e in evoluzione. L’Italia si trova in una fase di rallentamento inflazionistico, ma con effetti permanenti sull’equilibrio dei redditi reali: il cost - facebook.com Vai su Facebook
Mercato immobiliare di lusso, domanda in crescita del 4% in un anno. I dati - Nel mercato immobiliare del lusso alla fine del 2024 la domanda di immobili ha fatto segnare un +4% rispetto al 2023 e un +6% nel confronto con il 2019. Da tg24.sky.it
Mercato immobiliare: crescita sostenuta dei canoni di affitto (+5,5%), cala la domanda (-9,2%). I prezzi città per città - In Italia, nel primo semestre del 2025 i canoni di affitto sono aumentati di più del doppio rispetto ai prezzi delle case in vendita. Lo riporta affaritaliani.it
Mercato immobiliare in ripresa a Torino, +1,6% le compravendite - Nel 2024 volumi e valori hanno il segno positivo, in città come in provincia. Scrive ansa.it