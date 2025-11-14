Come funziona il nuovo servizio militare che la Germania introdurrà per avere il migliore esercito d'Europa

La Germania introdurrà un nuovo servizio militare: questionario obbligatorio a 18 anni, visite mediche dal 2027 e arruolamento volontario, con possibile obbligo se mancano reclute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Da gennaio 2026 al via il nuovo servizio militare in Germania: ecco come è strutturato - A partire dal 2026, circa 700mila giovani saranno chiamati e arruolati su base volontaria ... Scrive msn.com

Riforma del servizio militare in Germania: dettagli sul nuovo compromesso - Un innovativo modello di servizio militare in Germania che integra obbligo e volontariato, offrendo una soluzione equilibrata per il coinvolgimento civico e la difesa nazionale. Come scrive notizie.it

In Germania non tornerà la leva obbligatoria, per ora - Ma secondo il nuovo piano del governo tutti i 18enni maschi dovranno compilare un questionario e sottoporsi a una visita medica obbligatoria ... ilpost.it scrive