Colombia tensione alta con gli USA nonostante il passo indietro di Petro
Bogotá continuerà a condividere informazioni con Washington nel quadro della lotta la narcotraffico. La notizia ribalta quanto aveva annunciato questa settimana il presidente colombiano Gustavo Petro, che voleva interrompere gli scambi di intelligence dopo gli screzi degli USA e i loro attacchi alle barche. Le parole del Ministro degli Interni. Il ministro della Difesa Arnulfo Sanchez ha spiegato sui social che il presidente ha dato “chiare istruzioni” sul mantenimento di un flusso di informazioni continuo con le agenzie internazionali che si occupano di narcotraffico. A sua volta il ministro degli Interni Armando Benedetti ha precisato che il blocco annunciato qualche giorno fa è derivato da un “fraintendimento” e che Petro in realtà non lo ha mai disposto. 🔗 Leggi su Follow.it
