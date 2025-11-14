Colleoni 550 | la Carrara celebra il condottiero orobico tra storia e leggenda
L’INIZIATIVA. In Pinacoteca a Bergamo un’esposizione e una serie di eventi, diffusi sul territorio, dedicati a Bartolomeo Colleoni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Kevin Colleoni è nato l’11 novembre 1999, a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, da cui dista sette chilometri, sulle rive del fiume Brembo, che allora contava circa diecimila abitanti. Figlio d’arte, entrambi i genitori praticano il ciclismo, la mamma Imelda - facebook.com Vai su Facebook
«Colleoni 550»: la Carrara celebra il condottiero orobico, tra storia e leggenda - In Pinacoteca a Bergamo un’esposizione e una serie di eventi, diffusi sul territorio, dedicati a Bartolomeo Colleoni. Come scrive ecodibergamo.it
Uno spettacolo celebra Bartolomeo Colleoni a 550 anni dalla morte - Nel 2025 ricorre il 550° anniversario della morte del Condottiere bergamasco per antonomasia, che con la sua spregiudicatezza e abilità cambiò le sorti dell’Italia quattrocentesca. Si legge su bergamonews.it
Bartolomeo Colleoni, per i 550 anni della morte uno speciale annullo filatelico - Per rendere omaggio al più celebre dei condottieri bergamaschi, domenica 30 marzo dalle 11 alle 16 Poste Italiane attiverà un servizio filatelico nella Cappella Colleoni, nel cuore di Città Alta, dove ... Da bergamo.corriere.it