Clementino prima dell’attuale fidanzata Roberta la storia sofferta con l’ex Martina Difonte

Prima dell'attuale fidanzata Roberta, Clementino è stato legato all'ex fidanzata Martina Difonte: i due hanno avuto una relazione iniziata nel 2021 e conclusasi nel 2023. Il rapper sarà stasera tra i giudici della nuova edizione di The Voice Senior, in onda dalle 21:30 su Raidue. Il 42enne incontrava la collega musicista in Sicilia, in occasione del Festival Del Cinema tenutosi a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Ospite di Oggi è un altro giorno, aveva raccontato: " A un certo punto, tra una domanda e l'altra, conosco Martina. Da lì quindi abbiamo iniziato a parlare.. Sono entrato in questa nuova fase della mia vita e vorrei metter su famiglia e avere un figlio o forse più figli.

