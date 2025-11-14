Clementino prima dell’attuale fidanzata Roberta la storia sofferta con l’ex Martina Difonte
Prima dell’attuale fidanzata Roberta, Clementino è stato legato all’ex fidanzata Martina Difonte: i due hanno avuto una relazione iniziata nel 2021 e conclusasi nel 2023. Il rapper sarà stasera tra i giudici della nuova edizione di The Voice Senior, in onda dalle 21:30 su Raidue. Il 42enne incontrava la collega musicista in Sicilia, in occasione del Festival Del Cinema tenutosi a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Ospite di Oggi è un altro giorno, aveva raccontato: “ A un certo punto, tra una domanda e l’altra, conosco Martina. Da lì quindi abbiamo iniziato a parlare.. Sono entrato in questa nuova fase della mia vita e vorrei metter su famiglia e avere un figlio o forse più figli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
The Voice Senior da venerdì 14 novembre, in prima serata su Rai 1, con Antonella Clerici. Novità nel cast: ai coach Bertè, Arisa e Clementino si aggiungono Nek e Rocco Hunt (in coppia con Clementino). #TheVoiceSenior #AntonellaClerici #Rai1 #Music Vai su X
«Dal 14 novembre si torna in prima serata su Rai 1 con sei puntate di The Voice Senior: storie, emozioni e tanta musica, sempre con Antonella Clerici alla guida. » Il programma riapre le porte agli over 60 che hanno ancora voglia di mettersi in gioco e sognar - facebook.com Vai su Facebook
Clementino diventa papà? Segnalazione bomba e indizio di Geolier/ Chi è la fidanzata Roberta Longo - L’indiscrezione di Deianira Marzano e la battuta di Geolier fanno impazzire i fan: la fidanzata Roberta Longo sarebbe incinta Clementino starebbe per diventare papà. Riporta ilsussidiario.net
Roberta Longo, fidanzata di Clementino/ “Con te ora finalmente è tutto fantastico” - I due si sono rivelati dopo uno splendido viaggio in Giappone: lei fa la make up artist Nella vita di Clementino, da qualche mese c’è finalmente un nuovo ... Come scrive ilsussidiario.net
«Clementino sta per diventare papà», la replica furiosa del rapper: «Io non ne sapevo niente...» - Il rapper sta per iniziare una nuova avventura con Antonella Clerici, Suzuki Jukebox - Secondo leggo.it