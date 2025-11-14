Claudia Gerini al Monte-Carlo Film Festival | Non immaginavo sarebbe diventata una polemica Samira Lui è bella brava e laureata | Esclusiva

Claudia Gerini ha voluto chiarire alcune sue dichiarazioni sul ruolo della valletta in tv. L’attrice e regista si trova al Montecarlo Film Festival de la Comédie dove è la presidente di giuria. Vediamo insieme cosa ha rivelato ai nostri microfoni sull’emozione nel ricoprire questo ruolo e sulla ‘polemica’ nata dopo alcune sue dichiarazioni su Samira Lui. Intervista all’attrice Claudia Gerini. Claudia Gerini arriva al Montecarlo Film Festival de la Comédie, manifestazione ideata e diretta da Ezio Greggio. Qualche giorno fa l’attrice e regista nel corso del podcast ‘Tintoria’ aveva espresso la sua idea sull’oggettificazione delle donne in tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

