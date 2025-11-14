Classifica FIMI dal 7 al 13 novembre 2025 Giorgia vola negli album con il suo G

Rivoluzione al vertice della nuova Classifica FIMI  relativa alle vendite e agli ascolti streaming della settimana dal 7 al 13 novembre 2025. Giorgia con il suo ultimo album G debutta direttamente in testa, mentre nei singoli irrompe Fotografia di Geolier, che scalza dalla vetta Questa domenica di Olly. Classifica FIMI – I Singoli. Geolier – Fotografia. Olly & Jvli – Questa domenica. Giorgia ft. Blanco – La cura per me. Ernia – Per te. HuntrX, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & Kpop Demon Hunters Cast – Golden. Ernia & Kid Yugi – Fellini. Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Olly – Balorda nostalgia. Banfy feat. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

