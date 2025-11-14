Chi ha aiutato Elia Del Grande a scappare indagata la compagna Rossella Piras | le notti sul pedalò l’errore e il precedente 10 anni fa

Rossella Piras è indagata. La storica compagna di Elia Del Grande, il 49enne che nel 1998 sterminò la famiglia a colpi di fucile nel Varesotto, avrebbe agevolato la fuga dell’uomo dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, nel Modenese. Due settimane dopo essere scomparso nel nulla, il killer della cosiddetta «strage dei fornai» è stato riacciuffato proprio in un’abitazione a Cadrezzate, il paese in provincia di Varese dove abitava con i genitori e con il fratello maggiore. La 59enne risulta accusata di «procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive». L’ipotesi della compagna e il racconto di Del Grande alle Iene. 🔗 Leggi su Open.online

