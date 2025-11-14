Chi era Leonardo Fiorini il 27enne morto precipitando dal balcone del B&B di Monteverde

Le passioni: musica, video e viaggi come bussola della sua vita. La musica era il suo punto di riferimento. Gli amici, i video autoprodotti, i viaggi raccontati sui social erano la cornice di un’esistenza ancora tutta da costruire. Leonardo Fiorini, 27 anni, originario di Isola del Liri, in provincia di Frosinone, è il giovane morto dopo essere precipitato dal balcone di un B&B in via San Calepodio, a Monteverde. Era dipendente civile di un ministero. Sui suoi profili social Leonardo si presentava con una frase diretta, quasi un manifesto personale: “Dio benedica la musica”. Un’espressione che riassumeva un amore profondo, coltivato insieme agli amici con cui aveva realizzato due videoclip amatoriali, Ametista e Sanguina, girati proprio nella sua Ciociaria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

