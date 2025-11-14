Da metà degli anni Novanta al fianco di Nek c’è la moglie Patrizia Vacondio: i due dopo un lungo fidanzamento sono convolati a nozze nel 1996. Stasera il cantautore emiliano sarà debutterà come coach nella nuova edizione di The Voice Senior, talent show condotto da Antonella Clerici in onda su Raidue a partire dalle 21:30. La storia d’amore inizia negli anni Novanta, quando l’artista che si stava facendo conoscere nel panorama musicale: “ Ho pensato fosse meravigliosa, una visione”, aveva dichiarato Filippo Neviani dopo aver incrociato per la prima volta lo sguardo della donna quando i due erano a casa di amici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Patrizia Vacondio, la moglie di Nek: “Senza di lei la mia vita sarebbe spenta”