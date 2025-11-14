Chi è Maelle la figlia di Antonella Clerici | Ho fatto tantissime cure per averla
La figlia di Antonella Clerici è Maelle, arrivata della relazione con l’ex Eddy Martens autore televisivo e ballerino al quale è stata legata per circa dieci anni. Chi è la figlia di Antonella Clerici, Maelle. Stasera prenderà il via la nuova edizione di The Voice Senior, in onda a partire dalle 21:30 su Raidue. L’unica figlia di Antonella Clerici è nata nel 2009, dalla storia con l’animatore turistico, Eddy Martens, al quale era legata dal 2006, conosciuto durante una vacanza in Marocco. Ospite di Verissimo, la conduttrice aveva rivelato sulla gravidanza: “Ho fatto tantissime cure per averla. Quando ho avuto il responso positivo dai test, ho detto al mio cane Oliver: non lo riveliamo a nessuno”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Antonella Clerici, la nuova vita con la figlia e il compagno: ecco dove vive oggi - La vita privata di Antonella Clerici: scopri quanti anni ha la figlia Maelle e chi è l'attuale compagno della celebre conduttrice televisiva. Lo riporta tag24.it
Antonella Clerici: “Ho un sogno per mia figlia Maelle ma la vedo dura” - Antonella Clerici al pubblico di E' sempre mezzogiorno rivela il sogno che ha per il futuro di sua figlia Maelle ... Da ultimenotizieflash.com
Sanremo: Clerici festeggia il trionfo ma anche il primo compleanno della figlia Maelle - Per Antonella Clerici il giorno del bilancio trionfale del suo Sanremo ha un sapore tutto particolare: oggi infatti e' anche il giorno del primo compleanno di sua figlia ... Riporta ilsecoloxix.it