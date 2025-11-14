Chi è Maelle la figlia di Antonella Clerici | Ho fatto tantissime cure per averla

La figlia di Antonella Clerici è Maelle, arrivata della relazione con l’ex Eddy Martens autore televisivo e ballerino al quale è stata legata per circa dieci anni. Chi è la figlia di Antonella Clerici, Maelle. Stasera prenderà il via la nuova edizione di The Voice Senior, in onda a partire dalle 21:30 su Raidue. L’unica figlia di Antonella Clerici è nata nel 2009, dalla storia con l’animatore turistico, Eddy Martens, al quale era legata dal 2006, conosciuto durante una vacanza in Marocco. Ospite di Verissimo, la conduttrice aveva rivelato sulla gravidanza: “Ho fatto tantissime cure per averla. Quando ho avuto il responso positivo dai test, ho detto al mio cane Oliver: non lo riveliamo a nessuno”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

