Chi è David Stojanovic il 25enne arrestato per l'omicidio di Leonardo Fiorini | lo avrebbe spinto giù dal balcone
David Stojanovic, 25enne italo-albanese, faceva il commesso in un negozio in centro, prima di essere arrestato per l'omicidio di Leonardo Fiorini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
David Stojanovic, 25enne e amico della vittima, si è difeso: "Si strappava i vestiti di dosso" - facebook.com Vai su Facebook
David Stojanovic, chi è il 25enne accusato dell'omicidio di Leonardo Fiorini: la canzone insieme, il trasferimento a Roma, il lavoro da commesso - Si conoscevano da bambini Leonardo Fiorini e David Stojanovic, il 27enne morto cadendo da un b&b a Monteverde (Roma) e il 25enne ai domiciliari per il suo omicidio. Si legge su msn.com
Leonardo Fiorini e David Stojanovic, le vite incrociate dei due ragazzi che hanno preso una stanza nel B&B di Monteverde - La vittima è il suo più caro amico, Leonardo Fiorini, più grande di due anni, ma amici dalle elementari ... Secondo msn.com