Chi è Ada la moglie di Rocco Hunt | Ha una forza incredibile è perfetta

Ada è la moglie di Rocco Hunt, donna lontana dal mondo dello spettacolo con la quale è convolato a nozze da diversi anni: la coppia ha un figlio di nome Giovanni nato nel 2017. Chi è la moglie di Rocco Hunt. Stasera il rapper sarà tra i coach di The Voice Senior, al via con la nuova edizione stasera a partire dalle 21:30 su Raidue. In diverse interviste l’artista che compirà 31 anni il 21 novembre ha parlato della moglie Ada, donna lontana dal mondo dello spettacolo che appare in diverse immagini sui profili ufficiali del rapper salernitano. “Con Ada sono stato fortunato perché è bello diventare padre con accanto la persona giusta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Ada, la moglie di Rocco Hunt: “Ha una forza incredibile, è perfetta”

