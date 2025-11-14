Caterina Cornaro Experience la storia di una regina leggendaria e moderna
LIRICA. All’interno del programma del «Donizetti Opera Festival» anche una mostra dedicata alla protagonista della tragedia di Gaetano Donizetti, rimessa in scena dopo 30 anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Questa sera il debutto del festival con “Caterina Cornaro”. Presentati, intanto, gli spettacoli dell’edizione 2026: l'obiettivo è favorire la partecipazione del pubblico internazionale - facebook.com Vai su Facebook
“Caterina #Cornaro Experience”: Bergamo celebra la regina che ispirò #Donizetti Vai su X
«Caterina Cornaro Experience», la storia di una regina leggendaria e moderna - All’interno del programma del «Donizetti Opera Festival» anche una mostra dedicata alla protagonista della tragedia di Gaetano Donizetti, rimessa in scena dopo 30 anni. Scrive ecodibergamo.it
«Caterina Cornaro», Donizetti per la prima volta senza censura, l'opera che aprirà il festival - Il 14 novembre, senza i tagli della prima del 1842: il debutto nella nuova edizione critica curata da Eleonora Di Cintio, in scena il finale alternativo scritto dal compositore ... Come scrive bergamo.corriere.it
Notizie di Donizetti Opera Festival - Caterina Cornaro Experience, una mostra dedicata a una donna entrata nella leggenda, protagonista di un'opera di Gaetano Donizetti che verrà messa in scena nell'edizione 2025 del Donizetti Opera ... ecodibergamo.it scrive