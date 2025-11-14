Catania un Airbus A320 a soli 12 metri dallo schianto in mare | tragedia sfiorata

Un Airbus A320 della compagnia Air Arabia Maroc, marche Cn-nml, è stato protagonista di un grave inconveniente il 20 settembre 2025, pochi secondi dopo il decollo dall’aeroporto di Catania Fontanarossa. L’aereo, che era impegnato in un volo di posizionamento verso Amman senza passeggeri a bordo, ha iniziato a perdere quota fino ad avvicinarsi pericolosamente alla superficie del mare, attivando. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Catania, un Airbus A320 a soli 12 metri dallo schianto in mare: tragedia sfiorata

