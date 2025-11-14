Cassazione | Chiamare sindaco ‘Cetto La Qualunque’ non significa diffamarlo

(Adnkronos) – Chiamare un sindaco 'Cetto La Qualunque' "rientra nel diritto di critica, nella forma di satira" e non rappresenta dunque una diffamazione. Lo sottolineano i giudici della Quinta sezione penale della Cassazione in una sentenza con la quale hanno assolto dall'accusa di diffamazione un cittadino abruzzese che aveva definito il sindaco con il nome . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

