caso epstein trump rilancia su clinton e ordina verifiche del dipartimento di giustizia

Il presidente Donald Trump ha annunciato ieri su Truth Social che chiederà al Dipartimento di Giustizia di indagare sui rapporti tra Jeffrey Epstein e Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman e JPMorgan Chase, accusando i Democratici di usare il caso per coprire lo shutdown. Indagine richiesta da Trump e documenti resi pubblici. Nel suo nuovo intervento, pubblicato nel pomeriggio, Donald Trump ha affermato di aver incaricato la procuratrice generale Pam Bondi e il Federal Bureau of Investigation (Fbi) di valutare il “coinvolgimento e la relazione” tra l’ex faccendiere e abusatore sessuale Jeffrey Epstein e alcune figure di primo piano dell’establishment democratico, tra cui l’ex presidente Bill Clinton, l’ex Segretario al Tesoro Larry Summers e il finanziatore Reid Hoffman. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

