Calciomercato Lazio Gila pronto a lasciare i biancocelesti? Due squadre vogliono acquistarlo il prima possibile

Calciomercato Lazio: derby milanese per Gila tra Inter e Milan. La situazione attuale è chiara Il calciomercato Lazio entra nel vivo con un duello tutto milanese per un giovane talento pronto a lasciare il segno. Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000, è al centro di un interesse concreto da parte di Milan e Inter, che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Lazio, Gila pronto a lasciare i biancocelesti? Due squadre vogliono acquistarlo il prima possibile

Contenuti che potrebbero interessarti

I nerazzurri fanno sul serio bmbr.cc/2wjnngs #Calciomercato #Lazio #Inter Vai su X

Calciomercato Lazio, non solo Dele-Bashiru. Situazioni complicate anche in altri due reparti per i biancocelesti: difficoltà tra i terzini e dubbi su Dia - facebook.com Vai su Facebook

Gila, non solo l’Inter: un’altra big si è mossa ufficialmente per il difensore della Lazio. L’indiscrezione dalla Spagna - Gila, il Chelsea ha messo nel mirino il difensore della Lazio e fatto una offerta di 30 milioni di euro a Lotito. Riporta lazionews24.com

Calciomercato Lazio, Gila al centro di un caso importante in vista di gennaio. Sentite cosa risulta sul mercato! - Ecco la situazione attuale dei biancocelesti Il calciomercato Lazio si accende con un possibile duello tra Milan e Inter per un giovane tal ... Secondo lazionews24.com

Calciomercato Lazio News/ Stankovic per un cambio in porta, torna di moda Kike Salas (13 novembre 2025) - Il calciomercato Lazio pensa a Filip Stankovic per il futuro della sua porta mentre Kike Salas può sostituire la partenza di Gila ... Lo riporta ilsussidiario.net