Nelle ultime giornate si è parlato molto di calciomercato in casa Juventus, nel mirino dei media due nomi che fanno rumore come quelli di Miralem Pjanic e Marcelo Brozovic. La sosta di campionato porta a chiacchiere alle volte nemmeno troppo reali, ma che comunque aprono una possibilità verso il futuro. Ma di cosa si tratta? (ANSA) tvplay.it Prima è spuntato il nome di Pjanic che è andato anche a fare visita alla Continassa, dopo l’avventura allo Spartak Mosca è svincolato e potrebbe pensare di puntare a tornare alla Juve. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Calciomercato Juventus, Pjanic e Brozovic le indiscrezioni che fanno discutere