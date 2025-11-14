Calciomercato Barcellona Kaio Jorge pronto a diventare il nuovo fuoriclasse della squadra blaugrana!
Calciomercato Barcellona: Kaio Jorge nel mirino dopo la stagione da protagonista in Brasile. Ecco quanto costa il fuoriclasse dal Brasile La rinascita di Kaio Jorge è ufficiale, e ora l’Europa torna a farsi avanti per il giovane attaccante brasiliano. L’ex Juventus, classe 2002, sta vivendo una stagione straordinaria con il Cruzeiro, diventando capocannoniere del Brasileirão . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Kaio Jorge sboccia (di nuovo) in Brasile: il Cruzeiro fissa il prezzo per lasciarlo partire, tre club pensano di riportarlo in Europa. Ecco la situazione dell’attaccante - Kaio Jorge è rinato in Brasile: il Cruzeiro ha deciso il prezzo per lasciarlo partire, tre club vogliono riportarlo in Europa. Riporta juventusnews24.com
Juventus, adesso Kaio Jorge vale 35 milioni di euro, c'è anche il Barcellona - Il Cruzeiro ha definito il prezzo per la possibile cessione di Kaio Jorge nella sessione di mercato di gennaio 2026, dopo le numerose richieste arrivate dall’estero. ilbianconero.com scrive
L' Aston Villa punta Kaio Jorge: l’ex flop della Juventus nel mirino per il mercato invernale - L'Aston Villa punta Kaio Jorge: l’ex flop della Juventus nel mirino per il mercato invernale In vista del mercato di gennaio, l’Aston Villa è alla ricerca di un ... Riporta tuttojuve.com