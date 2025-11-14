Calciomercato Barcellona: Kaio Jorge nel mirino dopo la stagione da protagonista in Brasile. Ecco quanto costa il fuoriclasse dal Brasile La rinascita di Kaio Jorge è ufficiale, e ora l’Europa torna a farsi avanti per il giovane attaccante brasiliano. L’ex Juventus, classe 2002, sta vivendo una stagione straordinaria con il Cruzeiro, diventando capocannoniere del Brasileirão . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Barcellona, Kaio Jorge pronto a diventare il nuovo fuoriclasse della squadra blaugrana!