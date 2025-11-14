Cade dal pulmino in corsa in superstrada soccorsi in azione
Cade dal pulmino in corsa, soccorsi in azione. È successo lungo la Flaminia, tra Trevi e Campello sul Clitunno, nel pomeriggio di venerdì 14 novembre. Sul posto polizia stradale e 118. La donna, 47 anni e disabile, per cause ancora in fase di accertamento è caduta dal pulmino in cui era insieme. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SAN MARINO – Un gesto tanto vile quanto inqualificabile ha colpito nei giorni scorsi l’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla (ASSM). Il pulmino attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, parcheggiato nei pressi della nuova sede in via del Serr - facebook.com Vai su Facebook