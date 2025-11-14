Inter in cerca di un nuovo innesto, ma arriva il no da parte del presidente: spiegato il motivo Ringiovanire la difesa. E’ un mantra che si sente ormai sempre più spesso in casa Inter, con il club nerazzurro che ragiona su possibili nuovi innesti per ringiovanire il reparto arretrato. Inter, Marotta boccia Upamecano: troppo costoso (AnsaFoto) – Calciomercato.it E in casa Inter si era parlato anche di un papabile arrivo di Dayot Upamecano, difensore centrale del Bayern Monaco e della Nazionale francese, 27 anni, il cui contratto con il Bayern Monaco terminerà a fine stagione. Il giocatore, identificato come erede di Acerbi, rappresenterebbe un innesto di alto livello che porterebbe esperienza, ma la pista che porta a lui sembra essere decisamente fredda e complicata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Caccia all’erede, ma Marotta lo boccia: ecco perché