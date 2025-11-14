Bus fuori servizio travolge la pensilina tre morti nel cuore di Stoccolma
Un autobus a due piani fuori servizio ha travolto una pensilina alle 15:23 di venerdì sul viale Valhallavägen a Stoccolma, uccidendo 3 persone e ferendone 5, mentre la polizia indaga su un possibile malore del conducente. Rilievi in corso e prime testimonianze. La polizia svedese ha confermato in serata il bilancio di 3 morti e 5 feriti, almeno 2 in condizioni gravi, nell’incidente che ha coinvolto un autobus a due piani della compagnia Transdev, schiantatosi contro una fermata nei pressi della stazione metro Tekniska högskolan, nel centro di Stoccolma. L’autista, unico a bordo al momento dell’impatto, è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo aggravato. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CONDIVIDETE! ? Per un guasto alle linee telefoniche, in provincia di Treviso i numeri di emergenza 115, 112 e 113 sono attualmente FUORI SERVIZIO! In caso di necessità si può chiamare il 331.6908287 DIFFONDETE! #emergenza #zai - facebook.com Vai su Facebook
Stoccolma, bus fuori servizio travolge una pensilina: 3 morti e diversi feriti - Un impatto devastante ha spezzato il ritmo del pomeriggio nel centro di Stoccolma, quando un bus di linea a due piani fuori servizio è piombato contro una ... Riporta pupia.tv
Stoccolma, bus si schianta contro una pensilina nell'ora di punta: morti e feriti - Non sono ancora chiare le cause dell'incidente, ma la polizia non ritiene che si tratti di terrorismo ... Scrive msn.com
Bus contro una pensilina travolge la folla: il video dei primi soccorritori - L’emittente SVT riferisce che l’autista è stato fermato con l’accusa di omicidio colposo aggravato. lasicilia.it scrive