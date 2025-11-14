bus fuori servizio travolge la pensilina tre morti nel cuore di stoccolma

Un autobus a due piani fuori servizio ha travolto una pensilina alle 15:23 di venerdì sul viale Valhallavägen a Stoccolma, uccidendo 3 persone e ferendone 5, mentre la polizia indaga su un possibile malore del conducente. Rilievi in corso e prime testimonianze. La polizia svedese ha confermato in serata il bilancio di 3 morti e 5 feriti, almeno 2 in condizioni gravi, nell’incidente che ha coinvolto un autobus a due piani della compagnia Transdev, schiantatosi contro una fermata nei pressi della stazione metro Tekniska högskolan, nel centro di Stoccolma. L’autista, unico a bordo al momento dell’impatto, è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo aggravato. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

