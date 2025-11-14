Bologna come sta Ciro Immobile? Ecco le ultime indiscrezione sul centravanti rossoblu La situazione

Bologna, seduta in vista delle prossime gare: Immobile torna parzialmente in gruppo Il Bologna ha ripreso gli allenamenti al centro tecnico Niccolò Galli, preparando la squadra per i prossimi impegni di campionato. La seduta odierna ha visto protagonisti i giocatori non convocati dalle rispettive Nazionali, impegnati in una sessione completa tra lavoro atletico, esercitazioni tattiche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, come sta Ciro Immobile? Ecco le ultime indiscrezione sul centravanti rossoblu. La situazione

Bologna, Ciro Immobile torna dopo l'infortunio: «Con l'Udinese ci sarò». L'incontro con i tifosi in Galleria Cavour - L'attaccante conferma il rientro per dare una svolta alla stagione ancora ferma. corrieredibologna.corriere.it scrive

Immobile parzialmente in gruppo: gioca Udinese-Bologna? Quando torna e le ultime su condizioni e infortunio - Ciro Immobile è tornato ad allenarsi in parte coi compagni in seguito all'infortunio che sta costringendo ai box da fine agosto: le ultime in vista di Udinese- Da msn.com

Bologna, infortunio Immobile: c’è la data del ritorno in campo - Come anticipato, Immobile potrebbe ritornare nell’elenco dei convocati per il 12° turno di campionato, e Italiano potrebbe concedergli 10- Come scrive fantamaster.it