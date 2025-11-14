Birre fango e nove gol a partita | lo show degli ex Premier in Sunday League

Gazzetta.it | 14 nov 2025

Da Papiss Cissé a Stephen Ireland, da Joleon Lescott a Emile Heskey: la rosa del Wythenshawe FC veterans – la squadra over-35 dell’omonimo club dilettantistico di nona divisione inglese - conta quasi 1900 presenze e oltre 200 gol in Premier League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

