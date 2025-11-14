Bimbo morto all' asilo nell' Aretino | cinque indagati tra cui una maestra
AGI - Sono cinque gli avvisi di garanzia inviati dalla procura di Arezzo per la morte del bimbo di due anni all'asilo nido di Soci, nel comune di Bibbiena in provincia di Arezzo. Un atto dovuto per consentire di partecipare agli accertamenti tecnici. Nei primi giorni della prossima settimana si svolgerà l'autopsia sul corpo del bimbo. Questa mattina i carabinieri di Bibbiena hanno effettuato un nuovo sopralluogo sul posto. L'asilo rimane sotto sequestro. Tra coloro che sono stati destinatari degli avvisi di garanzia, ci sarebbe anche la maestra che aveva accusato un malore e che era stata la prima a soccorrere il piccolo. 🔗 Leggi su Agi.it
