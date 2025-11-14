Bimbo morto all' asilo nell' Aretino | cinque indagati tra cui una maestra

Agi.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Sono cinque gli avvisi di garanzia inviati dalla procura di Arezzo per la morte del bimbo di due anni all'asilo nido di Soci, nel comune di Bibbiena in provincia di Arezzo. Un atto dovuto per consentire di partecipare agli accertamenti tecnici. Nei primi giorni della prossima settimana si svolgerà l'autopsia sul corpo del bimbo. Questa mattina i carabinieri di Bibbiena hanno effettuato un nuovo sopralluogo sul posto. L'asilo rimane sotto sequestro. Tra coloro che sono stati destinatari degli avvisi di garanzia, ci sarebbe anche la maestra che aveva accusato un malore e che era stata la prima a soccorrere il piccolo. 🔗 Leggi su Agi.it

bimbo morto all asilo nell aretino cinque indagati tra cui una maestra

© Agi.it - Bimbo morto all'asilo nell'Aretino: cinque indagati, tra cui una maestra

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bimbo morto asilo nellBimbo morto all’asilo: cinque avvisi di garanzia, ecco chi è sotto indagine - La morte del bimbo nell’ asilo nido di Soci ha scosso profondamente il paese e acceso l’attenzione sulla sicurezza dei bambini. Da notizie.it

bimbo morto asilo nellBimbo morto all'asilo,5 avvisi garanzia - Cinque avvisi di garanzia per la morte del bambino di 2 anni nell'asilo nido di Soci (Arezzo) sono stati notificati dalla Procura in vista dell'autopsia. Scrive rainews.it

bimbo morto asilo nellLeonardo si aggrappa a un arbusto, poi la felpa rimane impigliata: bimbo morto all’asilo, ipotesi e indagini - Bibbiena (Arezzo), 14 novembre 2025 – Fatalità totale? Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Bimbo Morto Asilo Nell