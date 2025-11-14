Basta bugie! L’ex di Alex Britti rompe il silenzio e svela tutta la verità su quei video
L’ex compagna del cantante Alex Britti, Nicole Pravadelli, ha deciso di rompere il silenzio mediatico all’indomani di una sentenza del Tribunale di Roma che l’ha vista condannata a sei mesi di reclusione, con pena sospesa, per il reato di interferenze illecite nella vita privata dell’artista. La donna ha rilasciato una dichiarazione all’ Adnkronos, smentendo con fermezza e decisione le molteplici ricostruzioni mediatiche che circolano sulla vicenda. Pravadelli ha definito queste narrazioni come false e profondamente dannose, in primo luogo per la serenità e l’equilibrio del figlio di otto anni che condivide con Britti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
