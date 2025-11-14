L’ex compagna del cantante Alex Britti, Nicole Pravadelli, ha deciso di rompere il silenzio mediatico all’indomani di una sentenza del Tribunale di Roma che l’ha vista condannata a sei mesi di reclusione, con pena sospesa, per il reato di interferenze illecite nella vita privata dell’artista. La donna ha rilasciato una dichiarazione all’ Adnkronos, smentendo con fermezza e decisione le molteplici ricostruzioni mediatiche che circolano sulla vicenda. Pravadelli ha definito queste narrazioni come false e profondamente dannose, in primo luogo per la serenità e l’equilibrio del figlio di otto anni che condivide con Britti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Basta bugie!". L'ex di Alex Britti rompe il silenzio e svela tutta la verità su quei video