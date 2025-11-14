Basket Milano batte in volata l’Olympiacos in Eurolega

Oasport.it | 14 nov 2025

Quarto successo consecutivo per l’EA7 Emporio Armani Milano, che si impone sull’Olympiacos in Eurolega, e meneghini che entrano con decisione nella zona calda della classifica. E lo fanno contro una delle formazioni più in forma al momento, grazie a 16 punti di Ellis, 15 di Brooks e 13 di Booker. Si parte dove Milano aveva finito, cioè con una tripla di Armoni Brooks, ma risponde con la stessa moneta l’Olympiacos, anche se l’Olimpia tiene i giri alti e con un paio di belle giocate di Booker va sul 12-7. Reagiscono i greci, che con un parziale di 9-0 si portano avanti poco dopo metà primo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it

