Basket femminile | Italia super a La Linea Spagna battuta per la prima volta dopo 27 anni

Per la prima volta da 27 anni a questa parte l’Italia batte la Spagna nel basket femminile a livello di Nazionale maggiore. Lo fa a La Linea de la Concepcion, nel triangolare che domani vedrà le azzurre affrontare anche la Francia. 61-77 il risultato finale che mette il punto esclamativo su una bela performance della squadra di coach Andrea Capobianco, trascinata dai 18 punti di Laura Spreafico (4 triple per lei). Per le iberiche solo Iyana Martin oltre quota 10 (a 11 per l’esattezza). Partenza di notevole livello per l’Italia, che registra in maniera immediata la difesa, concede pochi spazi e, dall’altra parte, li crea per Spreafico, che colpisce una, due, tre volte, di cui due da oltre l’arco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Italia super a La Linea, Spagna battuta per la prima volta dopo 27 anni

