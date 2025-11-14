Barbacci CISL Scuola | Dai dati ARAN sulla rappresentanza un grande segnale di fiducia nella CISL

"L’ARAN ha reso finalmente noti i dati sulla rappresentatività dei sindacati nei comparti pubblici per il triennio 202527. Per quanto riguarda il nostro comparto (istruzione e ricerca) la FLC, sia pure un po’ sotto le percentuali delle passate rilevazioni, riguadagna la prima posizione, superando nella media fra iscritti e voti RSU la CISL dello 0,58%. Vede dunque premiato lo sforzo politico e organizzativo profuso in campagna elettorale, di cui le va dato atto. Lo stesso vale per altri sindacati, che in termini di crescita hanno fatto anche meglio della CGIL". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it