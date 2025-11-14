Bambino morto all' asilo di Soci vicino Arezzo 5 avvisi di garanzia | uno è per la maestra che l' ha soccorso

Notizie.virgilio.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque indagati per la morte del bimbo di 2 anni all’asilo di Arezzo: tra loro anche la maestra che lo ha soccorso. Si attende l’autopsia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

bambino morto all asilo di soci vicino arezzo 5 avvisi di garanzia uno 232 per la maestra che l ha soccorso

© Notizie.virgilio.it - Bambino morto all'asilo di Soci vicino Arezzo, 5 avvisi di garanzia: uno è per la maestra che l'ha soccorso

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bambino morto all’asilo: cinque maestre indagate, l'accusa è omicidio colposo - econdo la nuova ipotesi investigativa, Leo non stava correndo ma potrebbe essersi arrampicato sugli arbusti della piccola area verde all’esterno della struttura, chiamata dai genitori “il bosco” ... Segnala lanazione.it

bambino morto asilo sociTragedia all’asilo di Soci: morto bambino di 2 anni, indagini in corso e lutto cittadino - Tragedia a Soci: bambino morto all’asilo, lutto e incredulità nella comunità. Si legge su notizie.it

bambino morto asilo sociBimbo morto all’asilo: cinque avvisi di garanzia, ecco chi è sotto indagine - La morte del bimbo nell’ asilo nido di Soci ha scosso profondamente il paese e acceso l’attenzione sulla sicurezza dei bambini. Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Bambino Morto Asilo Soci