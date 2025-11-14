Balzarini gela sul mercato Juventus | A gennaio impossibile vedere volti nuovi a meno che… I due scenari in casa bianconera

Balzarini gela sul mercato Juventus: a gennaio impossibile vedere volti nuovi se non con scambi o svincolati, si lavora per un regista. Il  calciomercato  di  gennaio  della  Juventus  sarà all’insegna della prudenza. A confermare la linea dettata dal nuovo AD  Damien Comolli  (solo “occasioni da cogliere”) è il giornalista  Gianni Balzarini, che, intervenendo sul suo canale  YouTube, ha di fatto escluso colpi di scena nella finestra invernale. La  Vecchia Signora, reduce da due pareggi consecutivi (contro  Sporting  e  Torino ) e con la necessità di trovare un assetto definitivo per  Luciano Spalletti, dovrà guardare più alle soluzioni interne che ai nuovi acquisti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

