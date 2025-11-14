Balzarini gela sul mercato Juventus | A gennaio impossibile vedere volti nuovi a meno che… I due scenari in casa bianconera

Balzarini gela sul mercato Juventus: a gennaio impossibile vedere volti nuovi se non con scambi o svincolati, si lavora per un regista. Il calciomercato di gennaio della Juventus sarà all’insegna della prudenza. A confermare la linea dettata dal nuovo AD Damien Comolli (solo “occasioni da cogliere”) è il giornalista Gianni Balzarini, che, intervenendo sul suo canale YouTube, ha di fatto escluso colpi di scena nella finestra invernale. La Vecchia Signora, reduce da due pareggi consecutivi (contro Sporting e Torino ) e con la necessità di trovare un assetto definitivo per Luciano Spalletti, dovrà guardare più alle soluzioni interne che ai nuovi acquisti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balzarini gela sul mercato Juventus: «A gennaio impossibile vedere volti nuovi a meno che…». I due scenari in casa bianconera

