Axenia Manoli trovata morta in un bosco il giallo dopo aver portato i figli a scuola | cosa non torna sul caso della 31enne
Aveva accompagnato i figli a scuola, poi era scomparsa nel nulla. È stata ritrovata senza vita il giorno dopo, in un bosco a pochi passi dal centro abitato di Cave, alle porte di Roma. Resta un mistero la morte di Axenia Manoli, 31 anni, moldava, di cui non si avevano più notizie dalla mattina di giovedì 13 novembre. Dopo aver lasciato i bambini a scuola, la donna era salita a bordo della sua Toyota Yaris nera e da quel momento aveva fatto perdere le tracce. Il compagno, non vedendola rientrare, aveva denunciato subito la scomparsa. Anche l’associazione Penelope Lazio Odv si era attivata per le ricerche. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Axenia Manoli, 31 anni, è stata trovata morta in un bosco a Cave, comune della provincia di Roma. Era scomparsa il giorno precedente. Secondo quanto appreso, la donna ha prima accompagnato i figli a scuola, dopodiché, al volante del suo veicolo, ha fatt Vai su X
E’ stata ritrovata morta in un bosco a ridosso del centro abitato di Cave la giovane Axenia Manoli, 31 anni, scomparsa ieri mattina dopo aver lasciato i figli a scuola. E’ stata ritrovata morta in un bosco a ridosso del centro abitato di Cave la giovane Axenia Ma - facebook.com Vai su Facebook
Accompagna i figli a scuola e scompare, 31enne trovata morta in un bosco. Il corpo a 200 metri dall'auto - È stata trovata morta Axenia Manoli, la donna di 31 anni scomparsa da Cave, in provincia di Roma, nella mattina di giovedì 14 novembre. Segnala leggo.it
Donna trovata morta nel bosco, era scomparsa dopo aver lasciato i figli a scuola - Axenia Manoli, 31 anni, è stata trovata morta nella mattinata di venerdì 14 novembre. Da romatoday.it
Roma, donna trovata morta a Cave: Axenia Manoli, 31 anni, sul suo corpo nessun segno di violenza - Della giovane non si avevano notizie da giovedì mattina, quando aveva accompagnato i due figli a scuola. Come scrive msn.com