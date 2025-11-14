Axenia Manoli trovata morta in un bosco il giallo dopo aver portato i figli a scuola | cosa non torna sul caso della 31enne

Aveva accompagnato i figli a scuola, poi era scomparsa nel nulla. È stata ritrovata senza vita il giorno dopo, in un bosco a pochi passi dal centro abitato di Cave, alle porte di Roma. Resta un mistero la morte di Axenia Manoli, 31 anni, moldava, di cui non si avevano più notizie dalla mattina di giovedì 13 novembre. Dopo aver lasciato i bambini a scuola, la donna era salita a bordo della sua Toyota Yaris nera e da quel momento aveva fatto perdere le tracce. Il compagno, non vedendola rientrare, aveva denunciato subito la scomparsa. Anche l’associazione Penelope Lazio Odv si era attivata per le ricerche. 🔗 Leggi su Open.online