Inter News 24 Avramov si espone: «Scudetto? Spero possa vincere l’Inter del mio amico Kolarov. Aleksandar Stankovic ha le potenzialità per.». Le sue parole. L’ex portiere serbo Vlada Avramov, con un lungo trascorso in Italia, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Avramov ha elogiato il giovane Aleksandar Stankovic, definendolo il “futuro dell’Inter”. Ha sottolineato l’ottima prestazione del centrocampista (figlio d’arte di Dejan ) con la nazionale contro l’Albania, dove è stato il migliore in campo. Sulla lotta Scudetto, l’ex portiere ha le idee chiare: tifa per i nerazzurri. Ha rivelato di sperare nella vittoria dell’Inter, spinto dall’amicizia con Aleksandar Kolarov, attuale vice allenatore del club meneghino. 🔗 Leggi su Internews24.com

