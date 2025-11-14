avere cura

Il ceto medio sempre più assottigliato con i poveri sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi. È l’istantanea scattata da OVeR - Osservatorio Vulnerabilità e Resilienza da cui emerge il circolo vizioso in cui sempre più famiglie si trovano intrappolate, a causa dell’ampliarsi implacabile della forbice delle diseguaglianze dovuto alla distribuzione polarizzata della ricchezza. Succede (anche) nella laboriosa Lombardia, la locomotiva d’Italia. E così nella società odierna il rischio non è solo quello di restare indietro ma di non essere proprio messi nelle condizioni di partire, di provare a trovare il proprio posto nel mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

