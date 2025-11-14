Atp Finals spettacolo anche in musica con Fiorella Mannoia Il messaggio contro la violenza sulle donne

(Adnkronos) – Luci, il tennis dei maestri e grande musica alle Atp Finals di Torino. Nel consueto Music Break della Inalpi Arena, che accompagna la pausa del pubblico tra il secondo match di doppio di giornata e l'ultimo match di singolare, a esibirsi è stata Fiorella Mannoia. La cantante ha incantato gli appassionati presenti con .

Le Nitto ATP Finals di Torino stanno regalando uno spettacolo di livello assoluto. Il blog di Davide Rudari - facebook.com Vai su Facebook

Ricapitolando: un'improbabile vittoria di Musetti contro Alcaraz questa sera regalerebbe a queste Finals - Due italiani in semifinale - Due italiani PRIMI nel girone - Sinner-Alcaraz in semifinale - Tutto aperto per il n. 1 Vai su X

Non solo tennis: le Atp Finals si colorano di musica e show - Con il concerto inaugurale all’Inalpi Arena si apre una settimana di eventi sparsi per la città fino al grande party delle Ogr ... Da torino.repubblica.it

Achille Lauro ‘sigilla’ la prima giornata delle Atp Finals: musica e spettacolo a Torino - (Adnkronos) – E’ stato Achille Lauro a ‘battezzare’ questa sera all’Inalpi Arena il ‘Music Break’, lo spettacolo che fino a fine torneo, ogni sera, intratterrà il pubblico delle Nitto Atp Finals tra l ... Lo riporta msn.com

Weekend 8-9 novembre a Torino e dintorni: cosa fare tra Nitto Atp, spettacoli, musica e sagre - Dal teatro ai concerti, fino alle mostre e ai party più attesi: ecco cosa fare a Torino e dintorni nel weekend dell’8 e 9 novembre 2025 ... Secondo mentelocale.it