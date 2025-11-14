Artigianato creatività e prime atmosfere di Natale | torna il mercatino MyLove in Viale della Vittoria

Anconatoday.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 15 e domenica 16 novembre, dalle 9 alle 20, Viale della Vittoria ad Ancona si trasforma in un vivace percorso di shopping all’aria aperta grazie al Mercatino MyLove, l’appuntamento organizzato da Mylove Eventi che ogni mese porta nel capoluogo marchigiano decine di espositori selezionati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Artigianato Creativit224 Prime Atmosfere