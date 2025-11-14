Artigianato creatività e prime atmosfere di Natale | torna il mercatino MyLove in Viale della Vittoria
Sabato 15 e domenica 16 novembre, dalle 9 alle 20, Viale della Vittoria ad Ancona si trasforma in un vivace percorso di shopping all’aria aperta grazie al Mercatino MyLove, l’appuntamento organizzato da Mylove Eventi che ogni mese porta nel capoluogo marchigiano decine di espositori selezionati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
