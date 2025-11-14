Arrestata in Iran Hanieh Shariati atleta di taekwondo | si allenava senza velo
L’Iran ha arrestato Hanieh Shariati Roudposhti, atleta e allenatrice di taekwondo residente a Teheran, portandola in un luogo segreto, dopo essersi esibita in strada e aver pubblicato sui social media dei video che la ritraevano senza velo, obbligatorio nella Repubblica islamica. Lo denunciano l’Organizzazione per i diritti umani Hengaw, con sede in Norvegia, e alcuni media come il Daily Mail.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Sono passati 3500 giorni dall'arresto in Iran di Ahmadreza Djalali, attualmente in carcere a Evin e condannato a morte dopo un processo gravemente iniquo. L’accademico svedese-iraniano è detenuto arbitrariamente dal 2016 ed è a grave rischio di esecuzio - facebook.com Vai su Facebook
Iran, si allena in pubblico senza l'hijab: arrestata atleta di taekwondo - L’atleta iraniana di taekwondo Hanieh Shariati è stata arrestata per aver pubblicato dei video in cui si allenava senza indossare l’hijab. Come scrive msn.com
Arrestata in Iran un'atleta: si allenava senza velo islamico - Hanieh Shariati Roudposhti, che è anche allenatrice di taekwondo, fermata dopo dopo essersi esibita in strada e aver pubblicato sui social media dei ... Scrive avvenire.it
Iran, si allena in pubblico senza l'hijab: arrestata atleta di taekwondo Hanieh Shariati - (LaPresse) L'atleta iraniana di taekwondo Hanieh Shariati è stata arrestata per aver pubblicato dei video in cui si allenava senza indossare l'hijab. Si legge su msn.com