Arrestata in Iran Hanieh Shariati atleta di taekwondo | si allenava senza velo

L’Iran ha arrestato Hanieh Shariati Roudposhti, atleta e allenatrice di taekwondo residente a Teheran, portandola in un luogo segreto, dopo essersi esibita in strada e aver pubblicato sui social media dei video che la ritraevano senza velo, obbligatorio nella Repubblica islamica. Lo denunciano l’Organizzazione per i diritti umani Hengaw, con sede in Norvegia, e alcuni media come il Daily Mail.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

