Arrestata in Iran Hanieh Shariati atleta di taekwondo | si allenava senza velo

Feedpress.me | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Iran ha arrestato Hanieh Shariati Roudposhti, atleta e allenatrice di taekwondo residente a Teheran, portandola in un luogo segreto, dopo essersi esibita in strada e aver pubblicato sui social media dei video che la ritraevano senza velo, obbligatorio nella Repubblica islamica. Lo denunciano l’Organizzazione per i diritti umani Hengaw, con sede in Norvegia, e alcuni media come il Daily Mail.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

arrestata in iran hanieh shariati atleta di taekwondo si allenava senza velo

© Feedpress.me - Arrestata in Iran Hanieh Shariati, atleta di taekwondo: si allenava senza velo

Scopri altri approfondimenti

arrestata iran hanieh shariatiIran, si allena in pubblico senza l'hijab: arrestata atleta di taekwondo - L’atleta iraniana di taekwondo Hanieh Shariati è stata arrestata per aver pubblicato dei video in cui si allenava senza indossare l’hijab. Come scrive msn.com

Arrestata in Iran un'atleta: si allenava senza velo islamico - Hanieh Shariati Roudposhti, che è anche allenatrice di taekwondo, fermata dopo dopo essersi esibita in strada e aver pubblicato sui social media dei ... Scrive avvenire.it

arrestata iran hanieh shariatiIran, si allena in pubblico senza l'hijab: arrestata atleta di taekwondo Hanieh Shariati - (LaPresse) L'atleta iraniana di taekwondo Hanieh Shariati è stata arrestata per aver pubblicato dei video in cui si allenava senza indossare l'hijab. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arrestata Iran Hanieh Shariati