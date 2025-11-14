Antonella Clerici sul compagno Vittorio Garrone | Non sposarmi porta tranquillità
Antonella Clerici ed il compagno, l’imprenditore Vittorio Garrone sono una coppia dal 2015 e convivono ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Stasera la conduttrice sarà al timone della nuova edizione di The Voice Senior in onda dalle 21:30 su Raidue. Archiviata la relazione con Eddy Martens, padre della figlia Maelle nel 2014, l’anno successivo il volto di È Sempre Mezzogiorno incontra tramite un’amica: “Vittorio me l’ha presentato una mia amica, che si era convinta fosse l’uomo giusto per me. E ci aveva visto giusto. Quando ci siamo incontrati eravamo entrambi liberi. All’inizio io ho tentennato un po’, non mi sentivo pronta, ma lui è stato bravissimo perché ha saputo aspettare”, aveva raccontato ospite a Verissimo Antonella Clerici le parole su Vittorio Garrone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
