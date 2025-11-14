Ancelotti | Derby Inter-Milan? Equilibrato Sono due squadre molto solide

Il CT del Brasile Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga interista dove ha parlato di Milan e del derby contro l'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ancelotti: “Derby Inter-Milan? Equilibrato. Sono due squadre molto solide”

Ancelotti sul derby di Milano: "Mi aspetto una partita bloccata. Sarà equilibrato come la Serie A" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti, grande ex giocatore ed ex allenatore rossonero, ha rilasciato queste parole sul derby di Milano in programma dopo la sosta per le nazionali:. Lo riporta milannews.it

Ancelotti: “Inter e Napoli davanti, Roma, Milan e Juve se la giocheranno” - Carlo Ancelotti parla a Gazzetta della lotta scudetto: «Inter e Napoli, che ha subito qualche sconfitta di troppo ma è sempre lì. Riporta tuttojuve.com

Inter-Milan, è derby anche sul mercato dei portieri: occhi su Caprile, Suzuki e Atubolu - I due club sono alleati per il nuovo stadio, ma si sfidano in campo e sul mercato. Si legge su calciomercato.com