America’s Cup – De Laurentiis | Manifestazione che valorizzerà tutto il territorio Napoli sta tornando centrale in Europa!

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in collegamento video a Ginevra all’appuntamento di “Motore Italia”, interamente dedicato alla prossima edizione di America’s Cup che si terrà nel 2026 a Napoli: “La vela è una cosa importantissima, perché ci inserisce in un contesto naturale fantastico, tra mare e cielo: questa volta, devo dire che il fatto che il nostro meraviglioso Golfo ospiterà la 38esima Louis Vuitton America’s Cup 2027 mi riempie di gioia. Secondo me anche gli italiani non si sono mai resi conto che il nostro Golfo, con Sorrento, Capri, Ischia con Napoli regina, ti fa aprire i cuore. 🔗 Leggi su Parlami.eu

