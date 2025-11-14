Almasri L’Aja smentisce l’ultima versione del governo | dalla Libia richiesta di estradizione quando era già stato rimpatriato
Su Almasri “c’è stato un procedimento giudiziario e parlamentare, se ogni tanto qualcuno ci torna sopra e deve rappresentare delle verità alternative e postume.credo sia stato il caso più sceverato in sede giudiziaria e parlamentare”. Con queste parole il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha bollato la replica della Cpi che – secondo quanto ha riportato Repubblica – smentisce il governo sui tempi relativi alla richiesta di arresto del generale libico Almasri da parte della Libia. Ovvero la richiesta di estradizione libica è arrivata quando Almasri era già stato rimpatriato in Libia. La richiesta di estradizione libica arrivata quando Almasri era già stato rimpatriato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Palazzo Chigi dice di aver ricevuto la richiesta di estradizione di Almasri il 20 gennaio, due giorni prima del rimpatrio. Ma i documenti dell’inchiesta dei giudici italiani smentisce questa ricostruzione Vai su X
Cpi, 'l'Italia non ha rispettato suoi obblighi su Almasri' - "L'Italia, non eseguendo correttamente la richiesta d'arresto e consegna" del generale libico Almasri, "non ha rispettato i propri obblighi internazionali" di cooperazione. Da ansa.it
Caso Almasri, Cpi: «L'Italia non ha rispettato suoi obblighi internazionali». Ma rinvia la scelta sul deferimento - Nelle loro conclusioni, le tre giudici della camera preliminare I de L'Aja ritengono «all'unanimità che l'Italia non abbia agito con la dovuta diligenza né utilizzato tutti i mezzi ragionevoli a sua ... ilmattino.it scrive
La Cpi: su Almasri l'Italia non ha rispettato gli obblighi - «L'Italia, non eseguendo correttamente la richiesta d'arresto e consegna» del generale libico Almasri, «non ha rispettato i propri obblighi internazionali» di cooperazione. Segnala avvenire.it