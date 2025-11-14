Almasri L’Aja smentisce l’ultima versione del governo | dalla Libia richiesta di estradizione quando era già stato rimpatriato

Su Almasri “c’è stato un procedimento giudiziario e parlamentare, se ogni tanto qualcuno ci torna sopra e deve rappresentare delle verità alternative e postume.credo sia stato il caso più sceverato in sede giudiziaria e parlamentare”. Con queste parole il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha bollato la replica della Cpi che – secondo quanto ha riportato Repubblica – smentisce il governo sui tempi relativi alla richiesta di arresto del generale libico Almasri da parte della Libia. Ovvero la richiesta di estradizione libica è arrivata quando Almasri era già stato rimpatriato in Libia. La richiesta di estradizione libica arrivata quando Almasri era già stato rimpatriato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Almasri, L’Aja smentisce l’ultima versione del governo: dalla Libia richiesta di estradizione quando era già stato rimpatriato

