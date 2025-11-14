Allarme povertà assoluta Caritas | in 10 anni +43,3%

Lanotiziagiornale.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un allarme senza fine quello sulla crescita della povertà assoluta in Italia. Il 9,8% degli italiani – oltre 5,7 milioni di persone e 2,2 milioni di famiglie (8,4% dei nuclei) – vive in condizioni di indigenza. Negli ultimi dieci anni il fenomeno è cresciuto in modo significativo: il numero di famiglie in povertà assoluta ha registrato un +43,3%, segno di un processo di radicamento che ha reso la povertà una componente strutturale del tessuto sociale nazionale, riferisce il Rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale in Italia, presentato ieri in vista della Giornata Mondiale dei poveri di domenica prossima. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

allarme povert224 assoluta caritas in 10 anni 433

© Lanotiziagiornale.it - Allarme povertà assoluta, Caritas: in 10 anni +43,3%

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

allarme povert224 assoluta caritasRapporto Caritas: “Povertà alle stelle: in dieci anni +43%” - Il nuovo dossier fotografa un Paese più fragile, con disuguaglianze in aumento e milioni di persone nell’indigenza. repubblica.it scrive

Allarme Caritas Lamezia: «In aumento la povertà assoluta» - Povertà e azzardo, l’allarme della Caritas di Lamezia: 373 milioni spesi in gioco. quotidianodelsud.it scrive

Allarme povertà a Milano, Caritas Ambrosiana: «Un utente su quattro ha un lavoro e uno stipendio ma non basta» - È online da oggi, sul sito internet di Caritas Ambrosiana, il rapporto «La povertà nella diocesi ambrosiana - Riporta milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Povert224 Assoluta Caritas