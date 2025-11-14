Alex Britti l’ex compagna rompe il silenzio | Basta notizie false chiedo un po’ di pace per mio figlio
(Adnkronos) – Rompe il silenzio Nicole Pravadelli, ex compagna di Alex Britti, all'indomani della sentenza che l'ha condannata a sei mesi di reclusione (con pena sospesa) per il reato di interferenze illecite nella vita privata del cantante. All’Adnkronos la donna smentisce categoricamente le ricostruzioni mediatiche circolanti sulla vicenda, definendole false e dannose per la serenità . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
